Analizör ne demek, TDK'ya göre Analizör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Analizör ne demek? Analizör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi analizör kelimesi. Peki analizör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre analizör nedir, analizör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANALİZÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Analizör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Analizör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre analizör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çözümler

