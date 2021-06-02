Anamız var konusu nedir, nerede çekildi? Anamız var filmi oyuncuları kimlerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ANAMIZ VAR KONUSU NEDİR?

Ülfet, tüm çevresinde bekar kişileri evlendirmiştir ve herkesin mürüvvetini sağlamıştır. Ülfet mahallenin teyzesidir ve herkes ona evlendirme makinesi demiştir. Evlendirme makinesi denmesinin sebebi de herkesi evlendirmesidir. Ülfet uçan kuşu bile evlendirmesi ile herkesi şaşkına çevirir. Mahallede adeta kim varsa evlendirir. Ülfet mahallede yaşayan Firdevs adlı kadının oğlunu da evlendirmiştir ancak Firdevs bu evlilikten hiç memnun değildir. Firdevs oğlunun evliliğinden hiç memnun olmayınca Ülfet’i düşman bellemiştir. Firdevs Ülfet’ten intikam alma fırsatı bulunca hemen kullanacaktır. Ülfet’in yurtdışında yaşayan bir bekar oğlu vardır ve Ülfet oğlunun izne çıkıp gelecek olması haberi alınca işi gücü bırakır ve oğlunu evlendirme çabalarına başlar. Firdevs bunu duyunca hemen harekete geçer ve evliliğe engel olmaya çalışır. Ülfet ve Firdevs arasındaki savaş içinde kalan Oğuz, öyle bir sır saklar ki durumlar çözülemez bir hale gelir. Ülfet ise Oğuz’un sırrını öğrenince neler yapacak?

ANAMIZ VAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Anamız Var filminin çekimleri İstanbul'da Beykoz ilçesinde Ortaçeşme semtinde gerçekleşti. Filmin konusu da İstanbul'da geçiyor.

ANAMIZ VAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Anamız Var filminde Suzan Aksoy, Tuğçe Kurşunoğlu, Füsun Demirel ve Alper Saldıran gibi oyuncular yer alıyor.