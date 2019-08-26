Anamur’da "Köy Seyirlikleri" yoğun ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Anamur'un Karalarbahşiş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin Karalarbahşiş'te sahnelediği "Köy Seyirlikleri" yoğun ilgi gördü.

Karalarbahşiş Ortaokulu'na tiyatro sahnesini kuran ve sahneledikleri oyunla alanı dolduran kalabalığın eğlenceli ve keyifli bir akşam geçirmesini sağlayan tiyatrocular, oyunlarında başarılı bir performans sergiledi. Oyunlarının bir kısmına vatandaşları da dahil eden tiyatrocular, yetişkinlerin yanı sıra çocukların da ilgisini çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürü Dilek Yörük, "Şehir merkezine en uzak mahalleleri tiyatroyla buluşturmak için yola çıkan ve "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde" sloganı ile hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibimizin sahnelediği "Köy Seyirlikleri" büyük ilgi görüyor. Tiyatrocularımız, 1 Eylül'e kadar 40 mahallede vatandaşlarla buluşacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Daire Müdürü Gül Karabay da, Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması sayesinde mahalle sakinlerinin tiyatro oyununu evlerinin önünde izleme şansını yakaladıklarını ifade etti.

Şehir Tiyatroları, 1 Eylül'e kadar 40 mahallede vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: İHA