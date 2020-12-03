Pandemide vaka artışlarının önüne geçilmesi amacıyla alınan yeni kararla tüm okullar yeniden kapatıldı ve tekrar uzaktan eğitime geçildi. Bu çerçevede anaokullarının da yüz yüze değil online eğitim vermesi kararlaştırıldı. Özel anaokullarının karardan muaf tutulması kafa karışıklığına neden olunca Bakanlık durumu el koydu ve konuyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi. Bazı özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi üzerine düğmeye basıldı.

ÖZEL ANAOKULLARI DA KAPALI OLACAK

Yazıda, 30 Kasım'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Bu durumun kafa karışıklığına neden olduğu belirtilirken, söz konusu tedbirlerin özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının altı çizildi. Valililiklerden bu kapsamda denetimler yapmaları istendi.