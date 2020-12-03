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  3. Anaokulları konusunda flaş gelişme! 81 il valiliğine yazı gönderildi...

Anaokulları konusunda flaş gelişme! 81 il valiliğine yazı gönderildi...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eğitime ara verildi ve bu kapsamda anaokulu öğrencileri derslerini yüz yüze değil online olarak gerçekleştirmeye başladı. Ancak özel eğitim kurumlarına bağlı anaokullarının halen yüz yüze eğitime devam etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Anaokulları konusunda flaş gelişme! 81 il valiliğine yazı gönderildi...

Pandemide vaka artışlarının önüne geçilmesi amacıyla alınan yeni kararla tüm okullar yeniden kapatıldı ve tekrar uzaktan eğitime geçildi. Bu çerçevede anaokullarının da yüz yüze değil online eğitim vermesi kararlaştırıldı. Özel anaokullarının karardan muaf tutulması kafa karışıklığına neden olunca Bakanlık durumu el koydu ve konuyla ilgili 81 il valiliğine yazı gönderdi. Bazı özel eğitim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi üzerine düğmeye basıldı.

ÖZEL ANAOKULLARI DA KAPALI OLACAK

Yazıda, 30 Kasım'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında eğitime ara verileceği ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Bu durumun kafa karışıklığına neden olduğu belirtilirken, söz konusu tedbirlerin özel eğitim kurumlarına bağlı anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarını da kapsadığının altı çizildi. Valililiklerden bu kapsamda denetimler yapmaları istendi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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