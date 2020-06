Anaokulları öğrencilerine merhaba dedi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile 1 Haziran itibariyle yeni normal süreçte isteğe bağlı olarak açılacak olan okul öncesi okullar ve anaokulları öğrencilerine kapıları açtı.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarının kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde eğitim ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayabilmelerinin önünü açan düzenleme hayata geçti. Bahçeşehir Kolejinin veli talebi alınan anaokulları da 2 Haziran - 17 Haziran tarihleri arasında yüz yüze eğitime geçmek üzere kapılarını açtı. Türkiye genelindeki anaokullarında toplam 500'ü aşkın öğrenci, pandemi nedeniyle alınan geniş çaplı önlemlerle eğitime başladı. Yüz yüze eğitim için okullarına gitmeyecek öğrenciler için online dersler de bu zamana kadar olduğu gibi devam edecek.

Pandemi sürecinin başından itibaren tüm kampüslerini rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte süreçlerine ek olarak nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte eden Bahçeşehir Koleji, yüz yüze eğitime ara verilen 23 Mart'tan itibaren ise uzaktan eğitim sürecine geçti. 2 Haziran tarihinden itibaren de veli talebi olan anaokullarında yüz yüze eğitime başlayan eğitim kurumu, tüm kampüslerini yeni normale göre düzenledi.

Minikleri için geniş çaplı önlemler

2-17 Haziran arasında açacak oldukları kampüslerde çocuklar için geniş çaplı önlemler alındığını ifade eden ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bu dönemde önlem amacıyla servis kullanmıyoruz. Öğrencilerimizi velilerimiz getirecek. Küçük çocuklara maske takılması tavsiye edilmiyor ancak velilerimiz, diğer misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak. Öğrencilerimiz ise öğretmenlerinin yardımıyla girişten itibaren Fen ve Teknoloji Liselerimiz tarafından imal edilen siperliklerden takacaklar. Kapı girişlerimizde dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Hareket sensörlü bu kabinleri yine küçük çocuklar kullanmayacak ancak öğretmenlerimiz, personellerimiz bu kapıdan geçecekler. Su ve sabuna erişim olmayan tüm alanlara sabit dezenfektanlar yerleştirdik. Koridorlarımızda; duvarlarda, yerlerde, ortak alanların tümünde bilgilendirici görseller yerleştirdik. Okuma yazma bilmeyen öğrencilerimize yönelik özel görsel uyarılar hazırladık. Ayrıca öğretmenlerimiz görsellerle de anlatılan tüm uyarıları öğrencilerimize aktaracak. Yemekhanelerimizde sosyal mesafeyi uygulamak ve partikül geçişini paravanlar aracılığıyla sağlamak için oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak. Bunun yanında, kullanılan tüm malzemeler her kullanım öncesi ve sonrası hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanacak. Bahçelerimize sosyal mesafe çizgileri çizdik. Pandemi döneminde okul bahçesinde düzenlenen törenler yapılmayacak ancak öğrencilerimiz teneffüslerde, bahçede vakit geçirdikleri her zaman bu çizgiler yardımıyla sosyal mesafe kuralını sürekli hatırlayıp koruyabilecekler. Tuvaletlerde doğru el yıkamayı ve hijyen kurallarını her yaştan öğrencimizin kolayca anlayacağı şekilde görselleştirdik. Her alandaki kullanımlarla ilgili öğrencilerimize rehberlik ederek bu alanlardaki hijyen kurallarının da kolayca uygulanabilmesini sağlayacağız. Bu süreçte havuz ve soyunma odaları gibi alanlar kullanıma kapalı olacak."

"Yeni normalde kampüste yaşam konusunda da örnek olacağız"

Koronovirüs salgını ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte uzaktan eğitim konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Özlem Dağ şimdi de yeni normal süreç ile birlikte kampüs hayatını virüse karşı şekillendirdiklerini ifade etti. Özlem Dağ, yeni normalde kampüs yaşamının deneyimleneceği bu süreçte, uygulamalarıyla diğer kurumlara örnek olacaklarını söyledi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni normale geçiş her alan için pek çok yeniliğin deneyimlenmesi de demek. Yeni normalde yüz yüze eğitim de bu konulardan biri ve en önemlisi. Uzaktan eğitime geçtiğimizde, 2 yıldan bu yana uyguladığımız Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenim Platformumuz Metodbox'taki tecrübelerimiz sayesinde çok hızlı aksiyon alabildik. Uzaktan eğitimi en başarılı şekilde yürüten eğitim kurumlarından biri olduk ve bu alanda pek çok kuruma da örnek teşkil ettik. Yeni normalde yüz yüze eğitimde dikkat edilecek tüm hususlar da yeni yeni deneyimleniyor. Bu konuda da etraflıca çalışma yaptık, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzdaki önlemleri tam olarak hayata geçirirken, kendi önlemlerimizi de aldık. Yeni normalde kampüs yaşamında da örnek teşkil edeceğimizi, uygulamalarımızın diğer kurumlara kılavuzluk edeceğini düşünüyorum."

Kaynak: İHA