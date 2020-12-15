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Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB açıkladı

Anaokulları ve kreşler açılacak mı?Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anaokulları ve kreşlerin açılmasıyla ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte MEB ve Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...

Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB açıkladı

Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları açılacak mı? Salgınla mücadele kapsamında 31 Aralık tarihine kadar tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim şeklinde yürütme kararı aldıklarını açıklayan MEB, Anaokulları ve kreşler için değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında sağlıkçılara ve diğer çalışanlara destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebileceğini bildirdi. İşte detaylar...

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇILACAK MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi kurumlar için alınan kararı da duyurdu. Buna göre, ''Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB açıkladı

MEB RESMEN  DUYURDU 

Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantının ardından alınan son dakika kararını şöyle duyurdu;

''Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.''

Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB açıkladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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