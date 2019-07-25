Anaokulu öğrencileri çömlek atölyesinde çömlek yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlekçi atölyeleri minik öğrencilerin sesleri ile yankılandı.

Kınık köyünde bulunan çömlekçi ustaları Bozüyük ilçesinden gelen Ana okul öğrencileri ile birlikte çömlek yaparak çömlek hakkında bilgiler aldılar. Bozüyük Şekerlik Anaokulu öğrencileri, Öğretmenler Hülya Dere ve İrem nur Konmaz eşliğinde Kınık köyünde bulunan çömlekçi ustası Osman Menteş'in atölyesinde çömlek yapımını gördüler. Anaokulu öğretmeni Hülya Dere yaptığı açıklamada, "Ana okul öğrencilerimizin kültür artımı adına Kınık köyünde çömlek ustası Osman Menteş'den uygulamalı olarak çömlek yapımını gösterdik. Minik öğrencilerimiz çömlek çarkında ustamız Osman Menteş ve bizlerin gözetiminde çömlek yaptılar. Çocuklarımız çömlek çamuru ile oyunlar oynadılar keyifli anlar yaşadılar, umarım o çocuklarımızda bu gün büyük bir anı olarak kalır" dedi. Anaokulu öğrencilerin çömlek çamuru ile oynaması ortama renk katarken Anaokulu öğretmenlerinde çömlek ustası Osman Menteş eşliğinde çömlek yaptılar. Kınık köyü çömlek ustası Osman Menteş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada , "Kınık köyümüzde bu minik öğrencileri görmek bizi mutlu etti. Anaokulu öğrencilerimize ilk önce çömlek yapımını anlattık ve onlar ile birlikte Öğretmenleri eşliğinde çömlek yaptık. Yaptığımız çömlekler tamamen çocukların ilgisini çekecek ürünlerdi. Çocuklar ile birlikte günlük hayatta kullandığımız süt bardağı, kumbara, su bardağı, ve desti yaptık ve minik öğrenciler bu gün güzel bir gün geçirdi Kınık çömlekçilik sanatını ve çömlek yapımı merak eden herkese kapımız açık " ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA