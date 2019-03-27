Anaokulu öğrencileri yaşlılarla buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzur evi sakinleri ile anaokulu öğrencileri bir araya geldi.

"Değerler Eğitimi" kapsamında Gölcük Şirinköy Anaokulu'nda düzenlenen programda, Gölcük Huzurevi sakinleri ve öğrenciler güzel vakit geçirdi.

Okul müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı açıklamada, yaşlıların her zaman en önemli değerleri olduğunu belirterek, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla minik öğrencilerimize önemli değerlerimizden biri olan yaşlılarımıza saygı duymayı öğretmek amacıyla ilçemizde huzur evinde yaşayan yaşlılarımızı okulumuza davet ettik. Yaşlılarımız, bizleri kırmayarak okulumuza geldi. Öğrencilerimiz ve yaşlılarımız kaynaşarak tanıştılar. Çocuklara yaşlılarımıza saygı ve sevgiyi birlikte anlattık. Aralarındaki güzel sohbet sonrasında yaşlı dede ve ninelerimiz minik kalplere hediyelerini verdi." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA