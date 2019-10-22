Anaokulu öğrencilerinden asker selamı

Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti.

Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minikler Adnan Bayram'a çiçek hediye ederken Bayram da miniklere teşekkür etti. Anaokulu öğrencileri, Öğretmenler ve Adnan Bayram, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli olan askerlerimize "Asker selamıyla" selam gönderdi.

Kaynak: İHA