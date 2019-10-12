Anaokulu öğrencilerinden ’Barış Pınarı Harekatı’na destek
Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci "Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Komando Andı'nı okudu.
Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci "Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Komando Andı'nı okudu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla 6 yaşındaki minikler, öğretmenleri Hilal Zabun eşliğinde Komando Andı'nı okudu. Minikler, anaokulunun bahçesinde öğretmenlerinin okuduğu andı tekrar ederek, Mehmetçiğe destek verdi.
Kaynak: İHA
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