Anaokulu öğrencilerine Jandarma tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de anasınıfı öğrencilerine meslekleri tanıyalım dersinde Jandarmanın görevleri anlatıldı. Öğrencilere trafik dedektif kartı dağıtıldı.

Düzce'de anasınıfı öğrencilerine meslek tanıtımı için İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubay tarafından jandarma tanıtıldı. Görevli minik öğrencilere Jandarma'nın görevleri, nerelerde görev yaptığı, hangi konularda Jandarma'yı aramalıyız, irtibat telefon numarası nedir, ailemizi araç kullanırken hız yapmama, trafik ışıklarına uyma ve emniyet kemerini takma konularında uyarmalıyız ve trafik kurallarına uymayanları çocuklara verdiğimiz trafik dedektif unvanı ile uyarmalısınız konularını anlattı. Ayrıca çocuklara Jandarma çocuk dergisi, broşürleri ve trafik dedektif kartlarını verildi. Jandarma çocuk filmini izlenerek Jandarma meslek tanıtımı yapıldı.

Kaynak: İHA