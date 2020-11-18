Anaokulu ve Kreşler kapanacak mı 2021? Kreşler ve Anaokulları kapandı mı? MEB son dakika açıklaması

Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumları ve 8 ile 12. sınıflar açık kalacak. Diğer tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Kreş ve anaokuluna çocuklarını yollayan veliler yasakların kendilerini de kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Peki Anaokulu ve Kreşler kapanacak mı 2021? Anaokulları ve Kreşler kapandı mı? İşte MEB son dakika açıklaması ...

KREŞLER ANAOKULU VE KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlı (MEB) vaka artışları nedeniyle yüz yüze eğitim alanında yeni kararlar aldı. Buna göre okul öncesi eğitim kurumları açık olacak. LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan 8 ile 12. sınıf öğrencileri derslerini okullarında görmeye devam edecek. Köy okulları dahil diğer tüm okullar sınıflar kapatıldı. Öğrenciler yeni bir duyuruya kadar derslerini uzaktan görecek. Kreşler ve anaokulları da okul öncesi eğitim kurumu sayıldığı için kapatılmadı.

ANAOKULU VE KREŞLER KAPANACAK MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokulları için herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Anaokulu ve Kreşler açık kalacak.