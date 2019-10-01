Anaokulundaki skandal görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı

Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir anaokulunda gerçekleşti. Anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerinin, annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine, veliler okula gitti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A.’nın, çocuklara fiziksel şiddete varacak derecede kaba davrandığını fark etti.

VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı.