Anar Nazirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anar Nazirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anar Nazirov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anar Nazirov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anar Nazirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anar Nazirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anar Nazirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anar Nazirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anar Nazirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anar Nazirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anar Nazirov 8 Eylül 1985 tarihinde Qakh şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Anar Ramiz oğlu Nəzirov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anar Nazirov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anar Nazirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anar Nazirov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anar Nazirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anar Nazirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Anar Nazirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anar Nazirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2006 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2007 yılında Turan Tovuz

1 Aralık 2008 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2009 yılında Standard Sumqayit

1 Temmuz 2010 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2011 yılında Turan Tovuz

1 Haziran 2012 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2013 yılında Sumqayıt

13 Ocak 2014 yılında FK Qabala

23 Temmuz 2015 yılında Zira FK

2 Ocak 2019 yılında FK Qabala

2 Temmuz 2021 yılında Zira FK

Anar Nazirov kimdir

Anar Nazirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anar Nazirov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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Anar Nazirov nereli

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