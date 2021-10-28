Anartri ne demek, TDK'ya göre Anartri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anartri ne demek? Anartri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anartri kelimesi. Peki anartri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anartri nedir, anartri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANARTRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anartri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anartri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anartri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil tutukluğu

