Anas Namri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Namri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Namri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Namri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Namri 12 Kasım 2001 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Namri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGJ SP MGMT yapmaktadır. Anas Namri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Saint-Étienne B futbol takımında oynamaktadır. AS Saint-Étienne B takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anas Namri'nin AS Saint-Étienne B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anas Namri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anas Namri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Namri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Namri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Troyes B

25 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne B

Anas Namri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Namri şuan AS Saint-Étienne B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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