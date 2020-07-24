Anas Tahiri kimdir? Kaç yaşında? Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Beşiktaş'ta sezonun son maçı için hazırlıklar sürerken, yeni sezon için çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonun kadro planlamasını Sergen Yalçın doğrultusunda yürüten Beşiktaş yönetimi, Anas Tahiri için transfer görüşmelerine başladı. A Spor'un aktardığı bilgilerde oyuncu için resmi teklifte bulunuldu. Peki, Anas Tahiri kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte detaylar...

ANAS TAHİRİ KİMDİR?

Anas Tahiri, 5 Mayıs 1995 Belçika doğumlu Faslı profesyonel futbolcudur. Orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında oynuyor. Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Anas Tahiri, 10 numara bölgesinde tekniği ve hızı ile dikkat çekiyor.

Kariyerine 2013 yılında Belçika'da başlayan Anas Tahiri, sırasıyla; JMG Lier, Lierse SK, Lierse Reserve ve RKC Waalwijk takımlarında forma giydi. Kaynak: Beşiktaş Anas Tahiri ile görüşmelere başladı.

ANAS TAHİRİ'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Hollanda birinci ligi olan Eredivise'de 23 maça çıkan Anas Tahiri, 3 gol 1 asist kaydetti.

ANAS TAHİRİ BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLUYOR?

A Spor'un aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, Anas Tahiri ile görüşmelere başlandı. Oyuncunun kulübüne resmi teklif yapıldı. Oyuncu için bir bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş yönetimi, 500 bin euronun üstüne çıkmayı düşünmüyor. Beşiktaş'ın Waalwijk kulübüne sunduğu 500 bin euroluk teklif, Hollanda ekibi tarafından pazarlık aşamasında daha üst seviyelere çekilebilir. Kaynak: Beşiktaş Anas Tahiri ile görüşmelere başladı