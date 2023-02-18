Anas Zniti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Zniti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Zniti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Zniti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Zniti 28 Ekim 1988 tarihinde Fes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنس الزنيتي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Zniti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roman Morozov yapmaktadır. Anas Zniti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Anas Zniti'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anas Zniti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Zniti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anas Zniti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Zniti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2006 yılında MAS Fes

21 Temmuz 2013 yılında FAR Rabat

1 Temmuz 2015 yılında Raja Casablanca

Anas Zniti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Zniti şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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