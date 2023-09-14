Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 25 aile merkezinde 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılında 50 şubede öğrenciler eğitim görecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 25 aile merkezinde 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılında 50 şubede öğrenciler eğitim görecek. Bugüne kadar 14 bin 334 öğrencinin ücretsiz yararlandığı eğitimlerden bu yıl yararlanacak öğrencilere kırtasiye seti ve oyuncak hediye edildi.

Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Anasınıfları Protokolü çerçevesinde aile merkezlerinde oluşturulan sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri bu yıl da aralıksız devam edecek. Anne ile çocuğunun aynı çatı altında eğitim alması amaçlanarak 2009 yılında başlatılan projeden, bugüne kadar 14 bin 334 öğrenci faydalandı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda her öğrenciye ihtiyacı olan 30 çeşit kırtasiye malzemesinden oluşan kırtasiye setinin yanı sıra oyuncak armağan edildi. Programa Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel ile Fatih Ermeydan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve idareciler katıldılar.

"Öğrencilerimize, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, "2009 yılında başladığımız aile merkezleri projesinde öncelikli hedefimiz, annelerimize eğitim vermekti. Annelerimizin, çocukların da eğitime ihtiyacının olduğunu, çocukların küçük olduğu ve bırakacakları yer olmaması sebebiyle anasınıflarımızı açtık. Şehitkamil Belediyesi olarak çocuklarımızın ilk eğitim ile kucaklaştığı ve tanıştığı yerler, aile merkezlerimizin anasınıfları oldu. 25 aile merkezimizde anasınıflarımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bugün de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 25 aile merkezimizdeki anasınıflarımızda eğitim alacak olan çocuklarımıza kırtasiye desteği sunuyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Aile merkezleri, büyük önem taşımaktadır"

Programda konuşan öğrenci velisi Ayşe Güneş, "Pirsultan Aile Merkezi'ne çocuğum için başvuru yapmaya gitmiştim. Başvuru yapmaya gittiğimde bizler için de maddi ve manevi destek sağlayabilecek imkan olduğunu öğrendik. Çocuklarımız, kendi sınıflarında eğitim alırken bizlerin de kendimizi geliştirebilecek kurslara katılma hakkımızın olduğunu öğrendim. Çocuklarımızın gelişiminde, sosyalleşmesinde ve bizlerin meslek edinmesi açısından aile merkezleri, büyük önem taşımaktadır. Aile merkezleri, bizlerden maddi hiçbir şey beklemeden eğitim verip, ailemize maddi ve manevi destek olabileceğimiz yerlerdir. Arkadaşlarımız ve hocalarımızla güzel ilişkiler kurup, sosyalleşerek kendimize de bir nevi yatırım yapmış oluyoruz. Aile merkezleri, çocuklarımızın severek geldiği, annelerinin de her zaman yanında hissedebileceği kurumlardır. Eğitim şehri Gaziantep olma yolunda ilerlerken, eğitim ve meslek odaklı hizmetlerinden dolayı bize bu fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" dedi.

"Aile bütçeme destek sağlıyorum"

Programda konuşan öğrenci velisi Seher Yılmaz da, "Çocuğumu anasınıfına kayıt yaptırmak için Çamlıtepe Aile Merkezimize başvurmuştu. Çocuğumda konuşma bozukluğu vardı. Doktor önerisiyle anasınıfına kayıt yaptım. Ben de giyim kursuna başlamıştım. Bu sayede öğrendiklerimle ailemin ihtiyaçlarını kendim dikiyorum. Aynı zamanda dışarıya dikerek, aile bütçeme destek sağlıyorum. Hem çocuğum annesinin yanında, güvende eğitim alıyor hem ben de meslek öğreniyorum. Bu durumdan da eşim de çok memnun ve böyle eğitici ve öğretici kurslar açtığı için Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve bana bu mesleği öğreten değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Anasınıfı öğrencilerine kırtasiye seti ve oyuncak armağan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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