Anasınıfından 8'inci sınıfa kadar binlerce öğrenciye, yeni dönem öncesi kırtasiye malzemeleri hediye edilecek!

Antalya Kemer Belediyesi, 1860 lise öğrencisinin ulaşımını, Bin 860 lise öğrencisinin ücretsiz taşınmasını, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verilmesini ve üniversite kazanan öğrencilere aylık 700 TL ücret ödenmesini üstlenmişti. Özellikle çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelerin yüklerini biraz da olsa almak için faaliyet gösteren Kemer Belediyesi, bu defa kırtasiye malzemeleri desteği projesi uygulayacak.

TOPLAMDA 6500 ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Yeni eğitim öğretim yılına başlarken, anasınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6500 öğrenciye ücretsiz bir şekilde kırtasiye malzemeleri yardımı yapılacak. Hazırlanan malzemeler öğrencilerin okullarına ulaştırılıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN İYİ BİR EĞİTİM ALMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Eğitime ve öğrencilere olan desteklerine her daim desteklerini göstereceklerini belirten Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Şu anda tüm kırtasiye malzemelerini hazırlıyoruz ve okullara teslim ediyoruz. Toplam 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemesi Kemer Belediyesinden. Bunun bin 200 tanesi ana okullarına gidiyor. Bunun yanı sıra lise öğrencilerimizi ücretsiz taşıyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması için uğraşıyoruz. Ücretsiz kırtasiye veren ve lise öğrencilerini ücretsiz taşıyan Türkiye’de başka bir belediye yoktur. Eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek” şeklinde konuştu.