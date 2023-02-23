Anass Achahbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Achahbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anass Achahbar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anass Achahbar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anass Achahbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Achahbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anass Achahbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Achahbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass Achahbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anass Achahbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anass Achahbar 13 Ocak 1994 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنس أشهبار şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anass Achahbar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Anass Achahbar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 18 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anass Achahbar'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anass Achahbar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.achahbar/

http://www.facebook.com/AchahbarAnass

Anass Achahbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anass Achahbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anass Achahbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anass Achahbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord

22 Ağustos 2013 yılında Bielefeld

30 Haziran 2014 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2016 yılında PEC Zwolle

1 Temmuz 2017 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2019 yılında PEC Zwolle

9 Eylül 2019 yılında FC Dordrecht

18 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

Anass Achahbar kimdir

Anass Achahbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anass Achahbar şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kranenburg (-2001), VCS (2001/02), Feyenoord (2002-2012)

Anass Achahbar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 13 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

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Anass Achahbar nereli

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