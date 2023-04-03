Anass El Moji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass El Moji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass El Moji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anass El Moji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anass El Moji 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anass El Moji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Anass El Moji'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anass El Moji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anass El Moji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anass El Moji şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.