Anasse Bekhaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anasse Bekhaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anasse Bekhaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anasse Bekhaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anasse Bekhaled 30 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anasse Bekhaled Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anasse Bekhaled'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anasse Bekhaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anasse Bekhaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anasse Bekhaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anasse Bekhaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mondercange

Anasse Bekhaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anasse Bekhaled şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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