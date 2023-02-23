Anastas Pemperski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastas Pemperski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastas Pemperski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastas Pemperski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastas Pemperski 30 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Анастас Димитров Пемперски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastas Pemperski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastas Pemperski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anastas Pemperski'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anastas Pemperski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastas Pemperski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastas Pemperski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastas Pemperski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets II

Anastas Pemperski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastas Pemperski şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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