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Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Transferin sessiz takımı Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Bakasetas'ı transfer ettiğini duyurdu. Bunun üzerine futbolseverler Bakasetas hakkında araştırmalarda bulunuyorlar. Bizlerde sizler için bu konuda araştırmalar yaptık. 

ANASTASİOS BAKASETAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Anastasios Bakasetas 28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'ın Korint şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.81 cm boyunda olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Asteras Tripolis'te başladı ve burada profesyonel oldu. 

Thrasyvoulos ve Aris Selanik'te kiralık olarak forma giydikten sonra Panionios'a transfer oldu. 2016-2017 sezonunda 300 bin Euro karşılığında AEK tarafından satın alındı. 2019 yılında ise Akdeniz ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.

Kariyerinde 298 maça çıkan Bakasetas 63 gol kaydederken 40 asist yaptı. 33 kez de Yunanistan Milli Takımı formasını terletti.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere bu sezon 22 maçta forma giyen oyuncu 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bu maçlarda 6 kez ise sarı kart gördü.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Asteras, Thrasyvoulos,Aris, Panionios, AEK, Alanyaspor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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