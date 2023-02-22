Anastasios Dimitriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Dimitriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Dimitriadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Dimitriadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anastasios Dimitriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Dimitriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Dimitriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Dimitriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Dimitriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Dimitriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Dimitriadis 27 Şubat 1997 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Δημητριάδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Dimitriadis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Anastasios Dimitriadis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anastasios Dimitriadis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Dimitriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Dimitriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Anastasios Dimitriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Dimitriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAOK U20

7 Temmuz 2015 yılında PAOK

31 Ocak 2017 yılında Michalovce

30 Haziran 2017 yılında PAOK

19 Ekim 2017 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2018 yılında PAOK

10 Eylül 2018 yılında Apollon Pontou

10 Ağustos 2019 yılında PAE Chania

23 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

20 Ocak 2022 yılında AO Egaleo

10 Eylül 2022 yılında GS Ilioupolis

Anastasios Dimitriadis kimdir

Anastasios Dimitriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Dimitriadis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Anastasios Dimitriadis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anastasios Dimitriadis nereli

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