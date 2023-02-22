Anastasios Tselios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Tselios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Tselios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Tselios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Tselios 14 Ekim 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος-Ανδρέας Τσέλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Tselios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Anastasios Tselios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anastasios Tselios'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Tselios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Tselios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Tselios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Tselios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aris U17

1 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

2 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Anastasios Tselios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Tselios şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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