Anastasios Tsokanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Tsokanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Tsokanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Tsokanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anastasios Tsokanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Tsokanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Tsokanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Tsokanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Tsokanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Tsokanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Tsokanis 2 Mayıs 1991 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Τσοκάνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Tsokanis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Anastasios Tsokanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anastasios Tsokanis'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Tsokanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Tsokanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Anastasios Tsokanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Tsokanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ira. Psachnon

1 Temmuz 2012 yılında AO Kerkyra

4 Temmuz 2013 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2014 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2016 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

Anastasios Tsokanis kimdir

Anastasios Tsokanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Tsokanis şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Anastasios Tsokanis nereli

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