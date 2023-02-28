Anatol Chirinciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatol Chirinciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatol Chirinciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatol Chirinciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatol Chirinciuc 4 Şubat 1989 tarihinde Nisporeni şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatol Chirinciuc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anatol Chirinciuc'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anatol Chirinciuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anatoliichirinciuc/

Anatol Chirinciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatol Chirinciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anatol Chirinciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatol Chirinciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dunarea Galati

30 Haziran 2012 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2015 yılında FC Saxan

18 Şubat 2016 yılında CSF Speranta

15 Temmuz 2017 yılında Milsami

4 Mart 2020 yılında CSF Speranta

1 Temmuz 2021 yılında Zimbru Chisinau

Anatol Chirinciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatol Chirinciuc şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.