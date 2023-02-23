Anatoli Gospodinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoli Gospodinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoli Gospodinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoli Gospodinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoli Gospodinov 21 Mart 1994 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Анатоли Енчев Господинов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoli Gospodinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Anatoli Gospodinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anatoli Gospodinov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anatoli Gospodinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoli Gospodinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anatoli Gospodinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoli Gospodinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sliven

1 Eylül 2012 yılında CSKA-Sofia II

1 Ağustos 2013 yılında Vitosha

30 Haziran 2014 yılında CSKA Sofya

23 Ocak 2017 yılında Chrobry Glogow

8 Ağustos 2018 yılında Etar

1 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

Anatoli Gospodinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoli Gospodinov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anatoli Gospodinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sliven 2000

Bulgaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.