Anatoli Mesiachenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoli Mesiachenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatoli Mesiachenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anatoli Mesiachenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anatoli Mesiachenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoli Mesiachenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatoli Mesiachenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoli Mesiachenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoli Mesiachenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoli Mesiachenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoli Mesiachenko 21 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანატოლი მესიაჩენკო şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoli Mesiachenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anatoli Mesiachenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anatoli Mesiachenko'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anatoli Mesiachenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoli Mesiachenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Anatoli Mesiachenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoli Mesiachenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2023 yılında Kolkheti Poti

Anatoli Mesiachenko kimdir

Anatoli Mesiachenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoli Mesiachenko şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anatoli Mesiachenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Anatoli Mesiachenko nereli

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