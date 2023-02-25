Anatoliy Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoliy Makarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoliy Makarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoliy Makarov 10 Nisan 1996 tarihinde Ratomka şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoliy Makarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Anatoliy Makarov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anatoliy Makarov'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anatoliy Makarov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/anatoli_makarov/

Anatoliy Makarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoliy Makarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Anatoliy Makarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoliy Makarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Slonim

30 Ocak 2019 yılında Smolevichi

14 Ocak 2021 yılında Torpedo Zhodino

Anatoliy Makarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoliy Makarov şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.