Anatoliy Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoliy Nuriyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoliy Nuriyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoliy Nuriyev 20 Mayıs 1996 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Anatoli Anatoli oğlu Nuriyev (ukr. Нурієв Анатолій Анатолійович) şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoliy Nuriyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Anatoliy Nuriyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anatoliy Nuriyev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anatoliy Nuriyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoliy Nuriyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anatoliy Nuriyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoliy Nuriyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında MFA Munkach

1 Temmuz 2016 yılında FK Serednye

14 Şubat 2018 yılında Stal Kamyanske

20 Temmuz 2018 yılında FK Minaj

7 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

15 Nisan 2022 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

1 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Anatoliy Nuriyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoliy Nuriyev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anatoliy Nuriyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuFK Mukachevo (2010), BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2011), DYuFK Mukachevo (2012-2013)

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.