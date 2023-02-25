Anatoliy Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatoliy Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anatoliy Nuriyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Anatoliy Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatoliy Nuriyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatoliy Nuriyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatoliy Nuriyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatoliy Nuriyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatoliy Nuriyev 20 Mayıs 1996 tarihinde Mukacheve, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Anatoli Anatoli oğlu Nuriyev (ukr. Нурієв Анатолій Анатолійович) şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatoliy Nuriyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Anatoliy Nuriyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anatoliy Nuriyev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anatoliy Nuriyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatoliy Nuriyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Anatoliy Nuriyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatoliy Nuriyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında MFA Munkach

1 Temmuz 2016 yılında FK Serednye

14 Şubat 2018 yılında Stal Kamyanske

20 Temmuz 2018 yılında FK Minaj

7 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

15 Nisan 2022 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

1 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Anatoliy Nuriyev kimdir

Anatoliy Nuriyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatoliy Nuriyev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuFK Mukachevo (2010), BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2011), DYuFK Mukachevo (2012-2013)

Anatoliy Nuriyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anatoliy Nuriyev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yu Xing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Xing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agabala Ramazanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agabala Ramazanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi