Anatomist Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) mesleği için “8131.73” kod olarak kullanılır iken Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı mesleği için “2513.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anatomist Meslek Kodu “2131.15” olarak belirlenmiştir.

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