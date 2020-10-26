Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi genel başkanını seçmek için 3. Olağan Kongrede bir araya geldi. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mamak 75'inci Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro'da gerçekleştirilen kongrede mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi 390 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Bu kapsamda Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI İBRAHİM ÇELEBİ KİMDİR?

İbrahim Çelebi 2 Ocak 1966 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde okumuştur. Liseyi Kırıkkale Lisesinde, üniversiteyi ise Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünde okumuştur.

1988 yılından beri Gıda Hizmet ve Turizm alanlarından ticari hayatını sürdürmektedir. Sosyal alanda da birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. (Kırıkkale Spor As Başkanlığı, Keskin Spor İkinci Başkanlığı, Kırıkkale Esnaf Odalar Birliği [KESOB] Başkan Vekilliği, Bakkallar Odası Başkanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu [TESK] Mesleki Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği)

Anavatan Partisi’nin kuruluşundan bu tarafa partinin çeşitli kademelerinde görev almış, sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, İl Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Çelebi,2011 yılından bu güne partinin Genel Başkanlık görevini sürdürmektedir.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

2 Ocak 1966 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen İbrahim Çelebi, 54 yaşındadır.