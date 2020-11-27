Anayasa 138 maddesi nedir? Anayasanın 138/4 maddesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukta reform söylemleri sonrası yaptığı yeni açıklama ile gündem olmuştu. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, yargı mensuplarına seslenmiş, Anayasa'nın 138. maddesini uygulamaları için çağrı yapmıştı. Bu söylemlerin ardından Anayasa'nın 138.maddesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Anayasa 138 maddesi nedir? İşte Anayasanın 138/4 maddesi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında yargı mensuplarına seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Değerli yargı mensupları, anayasanın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa, aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz, gereken adımları niye atmıyorsunuz, size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok, bunun dışındakilerin de talimat verme hakkı yok. Ama bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bunu söylemek zorunda kaldım. Çünkü atılan adımlar konusunda yargının bu denli sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum. Her kim bu meseleyi hala siyasetin konusuymuş gibi gündeme getiriyorsa niyetinden şüphe etmek gerekiyor. Son günlerde yaşanan tartışmaların ve gelişmelerin bu çerçevede değerlendirilmesinde fayda görüyorum.”

ANAYASA'NIN 138.MADDESİ NEDİR? ANAYASA'NIN 138/4 MADDESİ

Anayasa'nın 138. maddesi mahkemelerin bağımsız olmasını içerir. Bu madde hakimlerin kararlarında bağımsız olduğunu ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleriyle hüküm vermesini ister.

Anayasa'nın 138. maddesinde şu ifadeler yer alır:

"Anayasa'nın 138. maddesinde, "mahkemelerin bağımsızlığı", 139. maddesinde "hakimlik ve

savcılık teminatı", 140. maddesinde de "hakimlik ve savcılık mesleği"ne ilişkin özel düzenlemelere

yer verilmiştir.

Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve

hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler" denilerek yargıçların bağımsızlığı

ilkesi kabul edilmiş ve böylece, yasama yetkisinin, yargıçların bağımsızlığına aykırı biçimde kullanılması önlenerek, yargıçların bağımsızlığı yasa koyucuya karşı da korunmuştur.

Anayasa'da bununla da yetinilmeyerek yargıçların bağımsızlığını korumak için 139. maddede

"hakim teminatı" kabul edilmiştir. Anayasa'nın 139. ve 140. maddelerinde, yargıç ve savcıların özlük haklarına ilişkin yasalarda yer alması gereken ilkeler gösterilmiş ve yasama organının bu ilkelere aykırı düzenlemeler yapması önlenmiştir. Bu kurallarla yargıçların, maddi, manevi kuşkulardan ve her türlü etkiden uzak tutulup, Anayasa'ya, yasalara ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermeleri sağlanmak istenilmiştir."