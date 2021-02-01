Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kritik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi" ifadesini kullandı. Peki Anayasa değişikliği yeter sayısı nedir? | Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir? İşte ayrıntılar.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI NEDİR? | ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ OY GEREKİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde şu ifadelere yer verilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

175. Madde

Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma

(Değişik: 17.5.1987-3361/3 md.)

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kritik gündem maddelerini görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik. Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekoru kıran iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Genç iş Adamları Konferasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapıp, yeni yılın yapılacaklarını konuştuk.

Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit yakınlarımız için önemli bir planı 26 Ocak'ta gerçekleştirdik. Uzunca bir süredir genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletimizin her kesimine vefası olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde birçok kabuller gerçekleştirdik. Parti kongrelerimiz, parti faaliyetlerimiz bu listenin dışındadır. Bunların yanında devlet meseleleri ile yaptığımız görüşmeleri ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

ERDOĞAN'DAN FLAŞ REFOM AÇIKLAMASI

Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz.

Çok yakında reform paketlerimizin hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı başlatacağız.

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