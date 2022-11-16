Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"

Anayasa'nın 24. ve 42. maddelerinde yapılması planlanan değişiklik teklifiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" dedi.

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Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"

Anayasa'nın 24. ve 42. maddelerinin değişimiyle alakalı açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacağız" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN DESTEK VERECEĞİNDEN UMUTLUYUM"

Bozdağ açıklamasının devamında "Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" dedi.

AK Parti'nin teklifinde Anayasa'nın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.

Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum

24. MADDE "DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ"

Anayasa’nın “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. Maddesi şu ifadeleri içeriyor:

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum

42. MADDE "EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI VE ÖDEVİ"

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

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