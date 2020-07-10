Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını değerlendirdi:

TBMM (AA) - Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Danıştayın Ayasofya'ya yönelik kararına ilişkin "Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal ederek hukuka ve hakka sahip çıktı. Danıştayın kararıyla adalet tecelli etti, hak yerini buldu." dedi.

Bozdağ, Danıştayın Ayasofya kararına ilişkin açıklamasında, 10. Daire'nin Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal ettiğini hatırlattı.

Bekir Bozdağ, Daire'nin bu kararı, "Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmed Han Vakfının mülkü olduğu, vakfedenin iradesine uygun cami olarak kullanıma tahsis edilmiş hayrat olduğu, tapu belgesinde cami vasfıyla tescilli bulunduğu, vakıf senedinin; hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın, vakıf senedindeki vasıf ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, vakıf senedinin devleti de bağladığı, vakfedilen varlığın vakfedenin iradesine uygun kullanmada devletin yükümlülüğü bulunduğu, vakfedilen mal ve hakların vakfedenin iradesine aykırı kullanmama ve kullandırmama konusunda negatif yükümlülüğü olduğu, vakıf senedinde tahsis edildiği camii vasfı dışında başka bir nitelikle ve amaçla kullanılamayacağı" gerekçeleriyle oy birliğiyle aldığına işaret etti.

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal ederek hukuka ve hakka sahip çıktığını belirten Bozdağ, "Danıştayın kararıyla adalet tecelli etti, hak yerini buldu. Bu hukuki ve tarihi kararı veren Danıştay 10. Dairesi Başkan ve üyelerini gönülden tebrik ediyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu Kararı iptal edildi. Danıştayın Ayasofya kararıyla Türkiye; egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir, Fetih hakkına ve ruhuna sahip çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA