Anayasa Mahkemesi Başkanı Meslek Kodu Nedir?
Anayasa Mahkemesi Başkanı Meslek Kodu ile Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs), Muhasip Üye (Kooperatif), İnşaat Mühendisi-Su vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı mesleği için “7127.22” kod olarak kullanılır iken Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Anayasa Mahkemesi Başkanı Meslek Kodu “1112.15” olarak belirlenmiştir.
İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın