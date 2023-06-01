Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Mahalle ve Çarşı bekçileri kural kitabında bulunan; "haftalık çalışmasının 40 saati aşabileceği, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında elle kontrol yapabileceği hükümlerini" sınırlarının yeterince açık olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararın yürürlüğe girmesi 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali talebine ilişkin başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti

Silah kullanma yetkisi

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkileriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıklandı. Mahkeme, bekçilere silah kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptal talebini reddetti. Kararda, silah kullanma yetkisinin polis vazife ve salahiyet kanununa atıfta bulunularak verildiği ve bu yetkinin amacına uygun ve orantılı şekilde kullanılmasını engelleyecek güvencelerin yer aldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti

Kimlik tespiti yetkisi verildi

Mahkeme ayrıca, bekçilere kimlik tespiti yetkisi veren düzenlemenin iptal talebini de reddetti. Kararda, suç işlenmesi ve mevcut tehlikelerin önlenmesi amacıyla kimlik tespiti yapma ve durdurma yetkisinin bekçilere verilmesinin kabul edilebilir olduğu ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti

Hükümlerden bazılarına iptal kararı verildi

Ancak, bazı hükümler ise iptal edildi. Kanunun belirli maddeleri, bekçilere verilen yetkilerin kapsamı ve sınırlarının belirsiz olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Örneğin, bekçilerin korumakla görevli oldukları malların tamamlanmamış tedbirlerini tamamlattırma yetkisi, kamu düzenini bozacak durumların ve gösterilerin önlenmesi yetkisi ve halkın sükun ve istirahatini bozanları engelleme görevi gibi hükümler iptal edildi.

Ayrıca, elle kontrol dahil olmak üzere bekçilerin kişileri ve araçları arama yetkisi de iptal edildi. Kararda, elle kontrolün sınırının belirsiz olduğu ve bu yetkinin Anayasa'nın kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesi hakkına aykırı olduğu ifade edildi.

Son olarak, haftalık çalışma süresinin 40 saati aşmasını öngören kural da iptal edildi. Kararda, bu kuralın sınırları ve telafi edilme yöntemleri konusunda düzenleme bulunmadığı ve belirsiz olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, bekçilere verilen yetkilerle ilgili olarak yapılan başvuruyu değerlendirmiş ve belirli hükümleri iptal etmiştir.

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Anayasa Mahkemesi Bekçiler Kanunu'nda yer alan hükümlerin bazılarını iptal etti
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