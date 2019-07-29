Anayasa Mahkemesi kararına 1071 akademisyenden karşı bildiri

AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesi ile ilgili olarak 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

"ANAYASA MAHKEMESİ SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR"

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sözde 'barış bildirisi' adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını 'hak ihlali' gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır.

"BU KARAR MAŞERİ VİCDANI YARALAMIŞTIR"

Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.

"KARARIN ZAMANLAMASI DA AYRICA DİKKAT ÇEKİCİDİR"

Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir.

Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

"BU YANLIŞ KARARDA İMZASI BULUNANLARI KINIYORUZ"

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."