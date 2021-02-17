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Anayasa Mahkemesi Raportörü Meslek Kodu Nedir?

Anayasa Mahkemesi Raportörü Meslek Kodu ile Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı, Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi), İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Raportörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı mesleği için “7412.42” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın Oyunları) mesleği için “2653.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anayasa Mahkemesi Raportörü Meslek Kodu “1112.29” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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