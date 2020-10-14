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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama

Son dakik haberi... Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, " Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İnsani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım çok konuşulan "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin olarak, "Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum "dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Tayfun Altuntaş
Editör


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