Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiasıÜmit Milliler, İngiltere'ye yenildi!Feci kaza! Freni patlayan vinç eve çarptıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!Merakla bekleniyordu! İşte Apple'ın yeni bombaları...iPhone 12 kaç TL? | iPhone 12 Türkiye fiyatıMasterchef Cantık pide nasıl yapılır? Cantık pide tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? Kayseri cıvıklı pidesi tarifi | Malzemeleri nelerdir?Akılalmaz olay! Maçtaki hatası nedeniyle takım arkadaşını döverek öldürdüDışişleri Bakanlığından ABD'ye cevap: Gerginliği artıran Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Enis Berberoğlu ile ilgili kararın ardından 'Işıklar Yanıyor' paylaşımıyla Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğu iddia edilirken AK Partili birçok isim Twitter'dan tepki yağdırdı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda diretirken Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı 'Işıklar Yanıyor' paylaşımı, sosyal medyada infial yarattı. Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğunu iddia eden kullanıcıların paylaşımları üzerine tweetini silen Yıldırım, ikinci bir paylaşım yaparak kendisini savundu. 

AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddetti. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını 'Işıklar Yanıyor' notuyla paylaştı. 

ekpsikwxsagk-6k.jpg

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğunu iddia edince Yıldırım, ikinci bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. İkinci paylaşımında "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." sözlerini kullanan Yıldırım'a bir cevap da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 

"IŞIKLAR HİÇ SÖNMÜYOR"

Twitter'da yürütülen tartışmaya İçişleri Bakanlığı da katıldı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Işıklarımız hiç sönmüyor"  ifadelerine yer verildi. 

 

 

Engin Yıldırım, gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Twitter hesabını bir süreliğine korumaya alıp paylaşımlarını gizlese de bir süre sonra tekrar açtı. 

 

Olayların ardından  AYM Üyesi Engin Yıldırım'a, darbe imasında bulunduğu gerekçesiyle istifa çağrıları yapıldı. Özellikle AK Parti kanadından tepki toplayan Yıldırım'a AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan"kendinize gelin" uyarısında bulundu. AYM Başkanı ve üyelerini göreve çağıran Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

 

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT