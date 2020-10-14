Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda diretirken Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı 'Işıklar Yanıyor' paylaşımı, sosyal medyada infial yarattı. Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğunu iddia eden kullanıcıların paylaşımları üzerine tweetini silen Yıldırım, ikinci bir paylaşım yaparak kendisini savundu.

AYM'nin Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddetti. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını 'Işıklar Yanıyor' notuyla paylaştı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğunu iddia edince Yıldırım, ikinci bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. İkinci paylaşımında "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil." sözlerini kullanan Yıldırım'a bir cevap da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"IŞIKLAR HİÇ SÖNMÜYOR"

Twitter'da yürütülen tartışmaya İçişleri Bakanlığı da katıldı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadelerine yer verildi.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020

Engin Yıldırım, gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Twitter hesabını bir süreliğine korumaya alıp paylaşımlarını gizlese de bir süre sonra tekrar açtı.

Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir. — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020

Olayların ardından AYM Üyesi Engin Yıldırım'a, darbe imasında bulunduğu gerekçesiyle istifa çağrıları yapıldı. Özellikle AK Parti kanadından tepki toplayan Yıldırım'a AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "kendinize gelin" uyarısında bulundu. AYM Başkanı ve üyelerini göreve çağıran Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.