Türkiye Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir anda karıştı. Geçmişte darbe imasına gelen "Işıklar yanıyor" paylaşımı yapan Yıldırım, sosyal medyada çok sayıda tepkinin odağı oldu. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'a cevap niteliğinde "Işıklarımız hiç sönmüyor." paylaşımında bulundu. Bu olayların ardından Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ı kim atadı? Diğer üyeleri kim atadı? Kaç üyeden oluşur? Üyelerini kim seçer? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Engin Yıldırım,1966’da İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi’nde bitirdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere’ye gitti. 1989 yılında Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da yüksek lisansını, 1994’te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

9/4/2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'I KİM ATADI?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, 9 Nisan 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİNİN DİĞER ÜYELERİNİ KİM ATADI?

Anayasa Mahkemesi üyesi Burhan Üstün'ü 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül atamıştır.

Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Kasım 2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 29 Ocak 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyesi Muhammed Emin Kuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 8 Mart 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

AK Parti'den AYM Üyesi Engin Yıldırım'a sert tepki

Rıdvan Güleç, Sayıştay'ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Yükseköğretim Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldız Seferinoğlu, 25 Ocak 2019 tarihi itibari ile Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Selahaddin Menteş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyesi Basri Bağcı, 2 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.)

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden Enis Berberoğlu kararı