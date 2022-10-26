Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında çarpıcı karar!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin dezenformasyonla mücadele düzenlemesindeki 29. maddenin iptal edilmesine ilişkin maddenin iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki başvurusunda ilk incelemesini tamamladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında çarpıcı karar!

TBMM Genel Kurulu'nda uzun süre görüşüldükten sonra yasalaşan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda CHP, kanunun Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında çarpıcı karar!

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Genel Kurul, başvur sonrası ilk incelemesini tamamladı.

ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyonla mücadele düzenlemesi hakkında çarpıcı karar!

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