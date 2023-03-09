Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!

Anayasa Mahkemesi HDP'nin hesaplarına bloke konulması kararını kaldırdı. Mahkeme 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar vermişti. Karar oy çokluğuyla kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada yasal süreç işliyor. Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti.

OY ÇOKLUĞU İLE KALDIRILDI

Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı. Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı. Kararın, Anayasa Mahkemesi heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesinden HDP'ye mahkeme kararı!

MAHKEME KONUYA İLİŞKİN RAPOR HAZIRLAYACAK

Bu arada, kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin sözlü savunma yapması için belirlenen 14 Mart tarihi, 11 Nisan'a ertelendi. Davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

İlgili Haberler
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
CHP'liler çıldıracak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var!
CHP'liler çıldıracak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal: İyi ki Erdoğan var!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Kayseri'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza! Depremzede aile kaza geçirdi: Ölü ve yaralılar var
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
"Ben Hızır Aleyhisselam'ım, paraları Cebrail'e götüreceğim" dedi! Üç üniversite bitirmiş şahsı dolandırdı!
Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!
Afet bölgesi dışındaki şirketlere ek vergi uygulaması geliyor!
Son Haberler
Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldı!
Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldı!
3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!
3 ilde ''Altın Kızlar'' operasyonu! 8 milyonluk vurgun yapan çete yakalandı!
Ceylan Sever kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Ceylan Sever'in biyografisi
Ceylan Sever kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Ceylan Sever'in biyografisi
Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.
Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.
Binalarınız depreme dayanıklımı? Binalardaki sinsi tehlike, ’korozyona’ dikkat!
Binalarınız depreme dayanıklımı? Binalardaki sinsi tehlike, ’korozyona’ dikkat!
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
Hayvanlarda ŞAP Virüsü alarm verdi! Hayvan pazarları kapatıldı!
Çok Okunanlar
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!
Anayasa Mahkemesi HDP''nin Hazine yardım hesabına bloke koyulması kararını kaldırdı!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
Deprem korkusu kentsel dönüşümü hızlandırdı! İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme giriyor!
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
CHP’li yandaş gazeteci Şirin Payzın, AK Partili seçmenleri tehdit etti “iki ayınız kaldı” iması
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"