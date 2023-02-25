Anayo İwuala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anayo İwuala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anayo İwuala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anayo İwuala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anayo İwuala 20 Mart 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Anayo Emmanuel Iwuala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anayo İwuala Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arisah Sports Agency yapmaktadır. Anayo İwuala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Anayo İwuala'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anayo İwuala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmmanuelAnayo17?s=20&t=-CtyFUMtbxUfsov0J7I7Sw

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Anayo İwuala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anayo İwuala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Anayo İwuala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anayo İwuala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2019 yılında Delta Force

1 Temmuz 2019 yılında Enyimba Aba

9 Ağustos 2021 yılında Esperance

14 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad

30 Haziran 2023 yılında Esperance

Anayo İwuala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anayo İwuala şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anayo İwuala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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