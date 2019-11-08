Anayurt Final Spor rahat geçti

Yıldız Erkekler Liginde mücadele eden Anayurt Final Spor Kulübü dün oynadığı maçta İncesu Gençlik ve Spor Kulübünü set vermeden 3-0 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 25-5 kazanan Anayurt Final Spor Kulübü ikinci seti 25-4 ve üçüncü seti 25-2 kazanarak rahat bir galibiyet etti. Rakibine üç sette toplam 11 sayı veren Anayurt Final Spor Kulübü gözünü Melikgazi Belediyespor maçına çevirdi.

Anayurt Final Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve antrenörü Metin Tutum yaptığı açıklamada, " Rakibimiz İncesu Gençlik ve Spor Kulübü karşısında rahat bir galibiyet aldık. Bu maçı unutup bugünden itibaren Melikgazi Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

12 Kasım 2019 Salı günü Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Anayurt Final Spor Kulübü ile Melikgazi Belediyespor maçı saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: İHA